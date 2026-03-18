Загадка Красной планеты: откуда на Марсе взялась гигантская пирамида
GB News: на Марсе обнаружили гигантскую пирамиду
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Теперь ученые и энтузиасты спорят о происхождении объекта.
Необычный объект пирамидальной формы на поверхности Марса спровоцировало новую волну дискуссий о существовании древних цивилизаций вне Земли. Об этом сообщило GB News.
Специалисты обратили внимание на треугольную структуру. Это случилось после того, как в сети вновь завирусились архивные кадры, полученные в рамках миссий НАСА.
Впервые данную аномалию заметил исследователь Кит Лейни еще в 2001 году во время анализа материалов, присланных аппаратом Mars Global Surveyor. С тех пор интерес к находке то угасал, то вспыхивал с новой силой.
Один из витков популярности случился после заявлений документалиста Брайана Доббса, который сравнил масштабы марсианского объекта с Великим пирамидами в Гизе.
Вопрос о подлинном происхождении объекта остается открытым. Однако сторонники теории искусственного вмешательства настроены решительно.
«Если бы нечто подобное нашли где-нибудь на Земле, мы бы наверняка уже вовсю вели там раскопки», — заявил Кит Лейни.
По его мнению, объект является «определенно искусственным». Эту позицию разделяет и другой исследователь Марса Джордж Хаас. Он подчеркивает, что не нужно быть профессиональным геологом, чтобы отличить обычную скалу от объекта с четкой геометрической формой.
Однако ученые утверждают, что подобные фигуры могут возникать в результате оползней и эрозии слоистых пород. Несмотря на эти заявления, энтузиасты указывают на поразительную трехстороннюю симметрию структуры. Она сохраняется на всех пяти снимках, сделанных в период с 2001 по 2016 год.
Объект располагается в западной части каньона Кандор Часма, входящего в состав гигантской системы долин Маринер.
Дополнительный интерес к теме подогрели рассекреченные в конце 2025 года документы ЦРУ, касающиеся программы «Проект Звездные врата». Согласно этим материалам, ведомство проводило эксперименты по изучению Марса с помощью астральной проекции.
Бывший оператор проекта Джо Макмонигл утверждал, что в ходе сеансов «видел» на планете огромные пирамиды с внутренними помещениями.
Тем не менее ученые НАСА настаивают на природном характере ландшафта, указывая на специфические условия каньона.
Окончательно подтвердить или опровергнуть природу «пирамиды» можно будет только после отправки миссии к месту ее нахождения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.