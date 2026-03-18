Промахнулись: мужчине прооперировали здоровое яичко вместо больного

В последнее время хирургические вмешательства не на той части тела фиксируются регулярно.

В одной из больниц Ирландии врачи по ошибке провели операцию на здоровом яичке пациента вместо больного. Об этом сообщило The Sun.

Инцидент произошел во время плановой операции, когда медицинский персонал перепутал сторону вмешательства. В результате действий медиков пострадало здоровое яичко мужчины. В это время орган, требовавший лечения, остался без должного внимания.

Данный случай не является единичным в ирландской системе здравоохранения. За последние два года в местных клиниках регулярно фиксировались инциденты, классифицируемые как «операция не на той части тела».

Специалисты отмечают, что подобные системные сбои ставят под угрозу репутацию государственных медицинских учреждений и здоровье граждан.

Представитель Ирландской ассоциации пациентов Стивен Макмахон подверг резкой критике работу врачей. Он назвал подобные ошибки абсолютно недопустимыми.

Макмахон подчеркнул, что такие ситуации полностью предотвратимы при соблюдении базовых протоколов безопасности перед началом операции.

«Четырем пациентам сделали операции не на той части тела», — отметил он.

По словам Макмахона, для пострадавших людей и их близких извинения не приносят никакого утешения, так как вред здоровью уже нанесен. Общественники требуют усиления контроля за действиями хирургических бригад, чтобы исключить повторение подобных трагедий в будущем.

