Кесарево стало приговором: молодой отец потерял жену и нерожденного сына
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Эта трагедия обернулась для медиков уголовным делом.
Житель города Чернушка Пермского края пережил страшную семейную драму: его 20-летняя супруга и ребенок погибли после экстренной операции. Как сообщает портал 59.ru, мужчина самостоятельно доставил тела близких в морг, а уже позже получил объяснения от представителей больницы.
Резкое ухудшение состояния
Трагические события произошли в ноябре 2024 года. На сроке беременности около 34 недель у девушки внезапно резко поднялось артериальное давление. На приеме у гинеколога ей назначили медикаменты, однако в стационар направлять не стали.
В течение дня у будущей матери начались носовые кровотечения, затем появились сильные боли внизу живота. Медики предположили преждевременные роды. В тот момент муж женщины находился на вахте примерно в 300 километрах от дома.
Экстренное решение врачей
Когда пациентку доставили в Чернушинскую центральную районную больницу, специалисты диагностировали отслойку плаценты и внутреннее кровотечение. После ухудшения состояния и потери сознания был созван врачебный консилиум, который принял решение о срочном кесаревом сечении. По словам врачей, на тот момент уже было ясно, что спасти ребенка не удастся.
После операции ситуация осложнилась: у пациентки повысилось мышечное и внутрибрюшное давление. Ей установили катетер, однако, как утверждает супруг, доступ к вене удалось получить только после нескольких неудачных попыток. Позднее женщине сделали разрез между ребрами, что привело к усилению кровотечения.
Несмотря на подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, спасти ее не удалось.
Судебное разбирательство
Мужчина рассказал, что лишь после того, как забрал тела супруги и ребенка, с ним связался главный врач медучреждения. Сейчас в Чернушке рассматриваются уголовные дела в отношении трех сотрудников больницы. Следствие считает, что во время оказания помощи могли быть допущены серьезные ошибки.
При этом сам супруг признает, что беременность протекала тяжело: ранее у его жены уже случались кровотечения. В подобных ситуациях она обращалась в медучреждения, где ее состояние удавалось стабилизировать.
