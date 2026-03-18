Из чудовища в красавицу: женщина шесть лет держала в заточении и уродовала свою дочь

Эта девочка прошла настоящий ад — родители ненавидели ее, при этом обожая других сестер.

История Дианы Ивановой много лет назад потрясла тысячи людей. Речь шла не просто о жестоком обращении с ребенком, а о многолетнем аду, который девочке устроили собственные родственники. Как пишет KP.RU, мать и бабушка выделяли двух других детей и при этом вымещали ненависть на Диане.

Избиения, унижения, голод, лишение сна, тяжелые травмы и искалеченное лицо — все это стало частью ее детства. Позже выяснилось, что побои были далеко не самым страшным, что ей пришлось пережить.

Сегодня Диане 22 года. Ее внешность изменилась после множества операций, у нее появилась новая семья, поддержка и планы на будущее. Но путь к этой жизни оказался страшным.

Нелюбимый ребенок

Диана родилась в 2004 году в Алматы. Отца она никогда не знала. Ее мать Анна Иванова воспитывала троих дочерей, однако отношение к детям в семье было разным. Старшую и младшую девочек мать и бабушка любили и баловали, а средняя дочь, Диана, с ранних лет оказалась в положении изгоя.

Анна страдала наркотической зависимостью и не раз привлекалась к уголовной ответственности. Первый срок за сбыт наркотиков она получила, когда Диане было около полутора лет. После этого малышку отправили в интернат. Женщина провела в заключении пять лет.

Казалось бы, ребенок мог так и остаться вне этой семьи. Но после освобождения Анне понадобилось вернуть комнату в общежитии, а для этого требовалось оформить возвращение детей. Так Диана снова оказалась рядом с матерью — и именно с этого начался ее личный кошмар.

Настоящий ад

Когда девочка вернулась из интерната, ей было около семи лет. Уже через несколько месяцев она попала в больницу в тяжелейшем состоянии. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и перелом плеча.

Сначала бабушка пыталась представить случившееся как обычное бытовое ЧП. Она уверяла, что «просто два раза двинула костылем» внучке, потому что та не хотела делать уроки. Но врачи видели совсем другую картину.

Позже выяснилось, что в тот день мать пришла домой после зарплаты пьяной. Бабушка пожаловалась ей на Диану, и женщина начала жестоко избивать ребенка. По словам тех, кто позже разбирался в этой истории, она буквально швыряла девочку по комнате. После расправы ребенок двое суток пролежал дома без сознания. Лишь когда начались судороги, испугавшаяся мать вызвала скорую.

Диане пришлось делать трепанацию черепа, удалять гематому, накладывать гипс. Бабушку после этого депортировали, а вот мать тогда избежала серьезной ответственности. Последствия той травмы остались с девочкой надолго: после повреждения головы у нее начались нарушения развития.

Девочку прятали от опеки в шкафу

После отъезда бабушки положение Дианы не улучшилось. Наоборот, издевательства продолжились. При этом внешне семья старалась выглядеть благополучной. Когда приходили сотрудники МВД или органов опеки, в квартире было чисто, две другие девочки выглядели сытыми, спокойными и ухоженными. Именно поэтому долгие годы никто не замечал, что с одним из детей творится ужасное.

Диану, как позже рассказывали, в такие моменты могли просто прятать в шкафу, чтобы она не попалась на глаза проверяющим. Девочка жила отдельно от остальных даже внутри собственной семьи: терпела побои, недоедание и постоянные издевательства. Мать не скрывала своего отношения к дочери.

«Я тебя ненавижу, терпеть не могу», — говорила она ребенку напрямую.

Иногда девочку запирали в туалете и не давали спать, объясняя это тем, что та должна читать и делать уроки. Писать ей приходилось стоя, потому что учебники и тетради лежали на стиральной машине. Сон для ребенка превращался в привилегию: Диана могла поспать только тогда, когда мать была в относительно спокойном состоянии или когда дома не было младшей сестры.

Мать пыталась избавиться от дочери

Со временем жестокость Анны стала принимать еще более страшные формы. Однажды она решила вовсе избавиться от девочки. Для этого женщина привела домой собутыльника и попросила вывезти ребенка в лес. Однако даже он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался участвовать в этом и назвал женщину сумасшедшей.

После этого пытки не прекратились. Более того, издевательства над ребенком поддерживали и со стороны. Одна соседка, как утверждалось позже, даже советовала бить девочку не руками, а инструментами — молотком, пассатижами, газовым ключом. Анна этим советом воспользовалась.

Новые побои обернулись для Дианы еще более тяжелыми увечьями: ей сломали нос, изуродовали губу, выбили зубы, повредили ухо, оставили множественные травмы головы. Ее лицо было обезображено, а тело покрыто следами систематического насилия.

Женщина, которая увидела ребенка в тряпках на полу

Спасение пришло неожиданно. В дом зашла Надежда Барсукова — сестра сожителя Анны. Именно она впервые увидела Диану в состоянии, которое потом не могла забыть. По ее словам, когда она вошла в квартиру, в углу лежала куча тряпья, которая вдруг зашевелилась. Это и была девочка.

Позже Надежда рассказывала, что первое впечатление было настолько тяжелым, что в голове у нее возникло сравнение с «орком» из фильма. Ребенок был весь избит, лицо распухло от гематом.

Женщина посоветовалась с мужем и решила, что не сможет просто уйти и сделать вид, что ничего не видела. С этого началась новая глава в жизни Дианы.

Опекунство пришлось выбивать

Надежде удалось забрать девочку не сразу. Оформление опекунства заняло время и потребовало прохождения множества бюрократических процедур. Лишь в 2019 году она смогла официально оформить над ребенком опеку.

После того, как Диана попала в новую семью, начали раскрываться новые, еще более жуткие подробности. Разговоры с приемной матерью превращались в настоящие кошмары. Во время одного из них девочка рассказала, что родная мать «продавала» ее за продукты «каким-то дядькам». Диане было всего восемь лет, когда это происходило.

Надежда поняла, что молчать больше нельзя. Она собрала документы и обратилась в суд. Параллельно история начала попадать в СМИ. О ней заговорили в телепередачах и интервью, а общественный резонанс оказался таким сильным, что скрыть происходившее уже было невозможно.

Суд над матерью-садисткой

Когда дело дошло до суда, подробности насилия над девочкой стали известны еще шире. По словам Надежды Барсуковой, судья не смогла сдержать эмоций, когда увидела тело 15-летней Дианы. На спине подростка, по ее словам, практически не было живого места — повсюду следы ударов, шрамы и колотые повреждения.

Анну Иванову приговорили к шести годам колонии. Для многих такой срок показался слишком мягким, учитывая то, что пришлось пережить ребенку.

Во время процесса Диану спросили, прощает ли она мать. Тогда девочка ответила утвердительно. Но позже призналась, что на самом деле не простила ее — просто боялась.

Через пять лет Анна вышла досрочно за хорошее поведение. Она по-прежнему живет в Алматы. По решению суда ей запрещено приближаться к дочери. С биологической матерью Диана не общается. Нет у нее связи и с сестрами, хотя у старшей уже есть ребенок — она стала матерью в 15 лет.

Новая семья и попытка начать все сначала

В новой семье у Дианы появились три брата. Особенно теплые отношения у нее сложились с младшим. Постепенно девушка начала наверстывать упущенное. Из-за тяжелого детства и травм ей пришлось заниматься по индивидуальной программе. С домашними педагогами она изучает математику, историю, русский и казахский языки.

Но одними занятиями восстановление не ограничилось. Новая семья занялась и психологическим состоянием Дианы. Травмы детства не исчезли бесследно. С 18 лет она находится под наблюдением специалистов. У нее случаются вспышки агрессии, особенно тяжело проходят весна и осень.

Один из эпизодов даже попал на видео — Диана напала на мальчика. Позже она объясняла свое поведение тем, что прохожий якобы нагрубил ей, а его отец — ударил.

Однако запись показала иную картину: девушка сама била мальчика руками, а когда тот упал, пнула его ногой. Приемная мать Дианы уверяет: после содеянного девочка сильно испугалась того, что смогла причинить вред другому человеку.

Приемная мать объясняла, что Диана очень боится потерять новую маму и постоянно тревожится, что с ней может что-то случиться. Эти страхи — часть ее тяжелого внутреннего состояния.

Десять операций и новое лицо

Одновременно шла работа по восстановлению внешности и здоровья. За Диану взялся пластический хирург. Девушка перенесла около десяти операций. Благодаря им она стала лучше слышать, свободнее дышать и нормально есть — раньше из-за лицевых травм с этим были серьезные проблемы.

Позже на одной из телепередач над ее образом поработали стилисты: сделали макияж, уложили волосы, помогли ей увидеть себя по-новому. Для Дианы это стало сильным эмоциональным моментом.

Увидев преображение, девушка, как рассказывали близкие, была потрясена. Она говорила, что стала чаще радоваться жизни и улыбаться. Надежда с юмором вспоминала, что после комплимента «Ты такая красивая!» Диана ответила: «Я знаю!» — но, конечно, это была шутка.

На самом деле для нее было важно другое: люди перестали показывать на нее пальцем, и у нее появилось больше друзей. Приемная мать отмечала, что девушка стала более женственной, начала следить за собой, красиво одеваться, не выходит на улицу не причесанной. Раньше, по словам Надежды, все было проще: надела штаны и побежала.

Она только учится жить

Надежда надеется, что у Дианы сложится и личная жизнь. Она рассказывала, что один из одноклассников ее сына оказывает девушке знаки внимания, но та пока не очень понимает такие сигналы. Приемная мать даже признавалась, что видела бы рядом с ней не модного городского юношу, а простого надежного парня с настоящей мужской профессией.

Сама Диана о браке и детях пока не думает. Сначала она хочет встать на ноги, найти работу и получить профессию. Ее мечта — стать врачом.

