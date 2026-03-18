«Максимальное наказание»: что ждет рыбака, бросившего детей тонуть в Звенигороде

Рыбак в Звенигороде проигнорировал тонущих детей и ему грозит срок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Последнее тело нашли спустя десять дней — теперь внимание переключилось на очевидцев трагедии.

В подмосковном Звенигороде завершилась масштабная поисковая операция, длившаяся более недели. Спасатели обнаружили тело 13-летней девочки на дне реки. Ранее из воды подняли тела ее друзей — двух 12-летних мальчиков.

Предполагается, что подростки провалились под лед в один и тот же день и не смогли выбраться. Выяснилось, что свидетелями трагедии могли стать местные рыбаки.

Как пишет aif.ru, один из очевидцев трагедии сообщил, что видел тонущих подростков, однако спасти их не удалось. Эти показания вызвали сильный общественный резонанс.

Андрей Белов — 60-летний рыбак. На лед вышел вместе с приятелем. Он рассказал журналистам, что они пытались помочь детям.

«Мы взяли по палке, побежали. Пробежали метров 200, но не успели. Течение было очень сильным. Видели, как молодого человека занесло под лед, и метров через 30 он выплыл. На поверхности воды виднелся капюшон», — сказал он.

После этого очевидцы потеряли подростка из виду. Однако звонка в МЧС не последовало. Позже мужчина объяснил волонтерам, что был уверен — сообщение уже сделал кто-то другой. На опубликованных в сети видеокадрах также звучали предположения о том, что один из рыбаков мог находиться в состоянии опьянения.

Жители города разделились во мнениях: одни требуют привлечь мужчин к ответственности, считая, что они оставили детей в беде, другие полагают, что в условиях ледяной воды и сильного течения пожилые люди все равно не смогли бы спасти подростков.

Юрист Мария Федотова пояснила, что при подтверждении вины очевидцам может грозить уголовная ответственность.

«Если будет доказана вина рыбаков, то может быть возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ „Оставление в опасности“. Год лишения свободы — максимальное наказание», — отметила она.

По ее словам, при отсутствии прежних судимостей суд вправе назначить условное наказание.

