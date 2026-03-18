Тревожные сигналы мозга: психиатр предупредил о скрытом начале деменции

Опасные изменения могут проявиться задолго до явных проблем с памятью.

Незаметные на первый взгляд перемены в поведении человека в среднем возрасте способны свидетельствовать о формировании деменции. К такому выводу пришли исследователи, чьи данные опубликовало издание Daily Mail.

Профессор Университетского колледжа Лондона Джилл Ливингстон, специализирующаяся на психиатрии пожилых людей, изучала сведения о состоянии здоровья тысяч британских госслужащих.

Результаты работы показали: трансформация личностных черт в возрасте около 40–50 лет может указывать на повышенную вероятность развития нейродегенеративных заболеваний в будущем.

Ученые отметили, что близкие пациентов нередко обращали внимание не на ухудшение памяти, а на изменения характера. Среди наиболее показательных признаков исследователи выделили так называемые депрессивные проявления, если они резко отличаются от привычного поведения человека.

Одним из самых значимых факторов оказалась утрата уверенности в себе. Люди, столкнувшиеся с этим состоянием в среднем возрасте, чаще впоследствии сталкивались с деменцией.

Также настораживающим симптомом специалисты назвали трудности в решении бытовых задач. По мнению экспертов, это может быть связано с ранним истощением когнитивных ресурсов мозга.

Сигналом возможных нарушений считается и ощущение эмоциональной отстраненности — жалобы на снижение привязанности и теплоты по отношению к окружающим.

Дополнительными тревожными признаками исследователи назвали постоянное внутреннее напряжение и ощущение, что привычные дела выполняются неправильно. По мнению специалистов, такие изменения требуют внимательного отношения и консультации с врачом.

