Умер переживший бомбардировку Хиросимы и обнявший Обаму японец Сигэаки Мори
В Японии в возрасте 88 лет скончался Сигэаки Мори, выживший после атомной бомбардировки Хиросимы и ставший всемирно известным благодаря объятиям с экс-президентом США Бараком Обамой в 2016 году. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
Мори прославился не только как свидетель страшных событий, но и как усердный историк-любитель. Он посвятил около 40 лет жизни изучению судеб 12 американских военнопленных летчиков, которых содержали под стражей в Хиросиме. Они погибли вместе с десятками тысяч японцев в момент взрыва.
Исследовательская деятельность Мори привлекла внимание американского режиссера Барри Фрешетта, который сделал его центральной фигурой своего документального фильма «Бумажные фонарики», вышедшего в 2016 году.
Именно эта работа помогла японцу оказаться на мемориальном мероприятии с участием американского лидера. Журналистка Эми Дои вспоминала, что изначально Мори не планировал посещать церемонию и собирался смотреть ее по телевизору. Однако в последний момент власти США и посол Кэролайн Кеннеди, тронутые его историей, организовали его присутствие.
Тот момент, когда Обама обнял плачущего старика, стал историческим кадром, облетевшим все мировые СМИ.
Незадолго до кончины Сигэаки Мори выразил серьезную обеспокоенность текущей геополитической ситуацией. В начале марта он выступил с предупреждением о том, что современный мир вновь находится в опасности из-за риска применения ядерного оружия. Высказывание прозвучало на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
До последних дней жизни Мори оставался активным сторонником мира, напоминая человечеству об ужасах войны и важности сохранения памяти о каждой жертве, вне зависимости от ее национальности или стороны в конфликте.
