Весеннее обострение: в Башкирии мужчина похитил 27 обручальных колец

Приемный отец отправил пасынка грабить ювелирку, а сам ждал на улице.

В Белебеевском районе Башкортостана задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина. Добычей злоумышленников стали 27 обручальных колец, момент хищения попал на камеры видеонаблюдения, сообщает официальный представитель министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк в своем канале в мессенджере MAX.

По версии следствия, организатором преступления выступил ранее судимый отчим. За несколько часов до нападения он сам зашел в ювелирный салон под видом обычного покупателя, чтобы оценить расположение витрин и пути отхода. Разработанный план он поручил исполнить своему 20-летнему пасынку, а сам остался ждать на улице неподалеку.

Молодой человек зашел в магазин, попросил продавца показать золотые изделия и сделал вид, что примеряет украшения. В какой-то момент он неожиданно схватил с прилавка 27 колец и бросился бежать прямо в уличной обуви, не дожидаясь, пока ему выпишут чек. На кадрах с камеры видно, как покупатель буквально вылетает из салона, а за ним выбегают продавцы.

После ограбления парень передал похищенное отчиму для дальнейшего сбыта. В ходе следственных действий часть золотых изделий уже изъята.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Оба фигуранта заключены под стражу. Правоохранители проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе в других регионах.

