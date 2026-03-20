Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 23 по 29 марта от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Яркая, плотная неделя, хотя и преподносит определенные сюрпризы в виде двух дней разрушителей во вторник и пятницу. Зато здесь есть несколько дней, которые могут дать бонусы в будущем — поэтому планируйте свои дела на понедельник и четверг.

Понедельник, 23 марта 2026 года

День Огненной обезьяны

Фото: 5-tv.ru

На страже этого дня расположились прекрасные звезды Небесной добродетели и добродетели месяца. В компании с другими весьма приятными звездами они будут помогать тем кто задумает что-то важное на сегодня. Хороши в этот день встречи, романтические свидания, планирование, запуск нового бизнеса, путешествия. А активно проведенный день зародит зерно успеха на несколько лет вперед.

Совет книги перемен: ключевой образ гексаграммы — переход от напряжения и застоя к движению и новым возможностям. Если не упустить момент, можно добиться значительного успеха.

Вторник, 24 марта 2026 года

День Огненного петуха

Фото: 5-tv.ru

Разрушитель месяца кролика вступает в полное противоречие с крупными энергиями. В такой день хорошо резко завершать отношения, раз и навсегда, разрывать какие-то вялотекущие процессы, которые вы бы хотели разорвать раз и навсегда. Хорошо в такой день что-то разрушать. Начать и продолжить что-то день разрушителя не поможет. Ему подавай разрушения.

Если вы хотите провести какой-то важный разговор и расставить все точки над «i», этот день вполне может подойти. Его структура годится для взаимоотношений и решения человеческих вопросов. А также сегодня хорошо нейтрализовать плохие влияния, искать что-то спрятанное и скрытое.

Совет книги перемен: старые конфликты могут быть разрешены через диалог.

Среда, 25 марта 2026 года

День Каменной собаки

Фото: 5-tv.ru

Не стоит сегодня обновлять свою собственность, делать предложение руки и сердца. Такой день подойдет для рутинных дел и избегания наказаний. Если где-то напортачили, именно сегодня есть шанс выйти сухим из воды. В остальном день полон неопределенности, резких взлетов и падений и всякого прочего непонятного. Попутного ветра ждать не приходится.

Совет книги перемен: истинная сила проявляется в смирении. Это не призыв к пассивности, а напоминание: только освободившись от иллюзии собственного величия, можно двигаться вперед без препятствий. «Скромность открывает двери, гордыня их закрывает».

Четверг, 26 марта 2026 года

День Земляной свиньи

Фото: 5-tv.ru

Благоприятный день для большинства дел — хорошо искать работу, говорить о деньгах, искать врача, проводить переговоры и встречи с близкими людьми и деловыми партнерами. Закатав рукава и наработавшись вволю в этот день, вы получите дополнительные бонусы в течение двух-четырех месяцев.

Также есть надежда на встречу с благородным человеком, а беды и нежелательные события будут рассеиваться еще до возникновения. Словом, такой четверг пропускать нельзя! Постарайтесь сделать как можно больше всего полезного сегодня.

Совет книги перемен: истинная сила — в способности видеть. «Сначала пойми, потом делай».

Пятница, 27 марта 2026 года

День Стальной крысы

Фото: 5-tv.ru

Разрушитель года не подойдет для созидания, не поддержит проектов, которые намечены на сегодня. В путешествия лучше не отправляться, свадьбу в такой день не нужно праздновать, дом в такой день не следует начинать строить. Структура также неблагоприятна — Белый тигр в действии, сулит аварии и несчастья и денежные потери. Исключительно неприятный день, который подойдет для мягкого завершения недели и подготовки к выходным.

Совет книги перемен: избавьтесь от страхов и сомнений — они мешают росту.

Суббота, 28 марта 2026 года

День Золотого быка

Фото: 5-tv.ru

Неблагоприятный и даже опасный день по энергиям — лучше всего отдыхать и проводить счастливое время во встречах с друзьями. Большая активность в такой день способна навлечь беду и всякие неприятности вроде финансовых потерь и проблем дома. Энергии дня вялые, тягучие, капризные и совершенно не желающие помогать.

Совет книги перемен: благоприятные условия сменились затруднениями; это не катастрофа, а естественный цикл — за закатом последует рассвет.

Воскресенье, 29 марта 2026 года

День Водного тигра

Фото: 5-tv.ru

Идеальный день для отдыха, а вся другая активность — как деловая, так и поиск личного счастья — окажется в такой день вредоносной и не будет поддержана энергиями дня. В этот день бесчинствует звезда болезней, которая дает риски снижения иммунитета, неприятности по здоровью и неверную диагностику у врачей.

Даже перестановками по фен-шуй в этот день лучше не заниматься, поскольку в него складывается особая структура, которая называется «убивающая мастера». Мы такое не любим и послушно отдыхаем в воскресенье.

Совет книги перемен: в единении рождается настоящая сила. Главное — найти людей, которые разделяют ваши ценности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.