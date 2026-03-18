Тарасова: успех паралимпийцев поможет России вернуть флаг на мировой арене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Спортсмены попали в топ-3 по медалям при рекордно малочисленной сборной.

Высокие спортивные достижения российских участников Паралимпийских игр способны ускорить процесс возвращения отечественных атлетов на международные соревнования. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе со «Спорт-Экспресс».

Тарасова крайне положительно оценила итоги соревнований. Она подчеркнула значимость этих результатов для будущего всего российского спорта.

«Грандиозные результаты! Будем жить и будем видеть, как победы наших паралимпийцев поспособствуют нашему возвращению на международную арену, — поделилась Тарасова.

Тренер акцентировала внимание на том, что подобные успехи на мировой арене демонстрируют сохранение высокого уровня профессионализма, несмотря на внешнее давление и попытки изоляции.

Феноменальный результат

Сборная России завершила Паралимпиаду в Италии с 12 медалями, из которых восемь золотых. В общем зачете спортсмены заняли третье место, уступив только Китаю и США.

Уникальность этого результата в том, что страну представляли всего шесть спортсменов. Это рекордно минимальный состав в истории зимних Паралимпиад для попадания в топ-3. Для сравнения: в китайской команде было 70 участников, в американской — 68.

Впервые с 2014 года российские паралимпийцы выступали под национальным флагом и с гимном. До этого команда пропускала Игры 2016 года из-за отстранения, участвовала в нейтральном статусе в 2018 году, а в 2022-м была отстранена уже после прибытия в Пекин.

Решение о допуске россиян под флагом было принято в сентябре 2025 года на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета.

Кто принес победы

Главной героиней Игр стала лыжница Анастасия Багиян — три золота в спринте и гонках на десять и 20 километров. Еще два золота в аналогичных дисциплинах взял Иван Голубков.

Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала полный комплект наград: золото в слаломе и супергиганте, серебро в гигантском слаломе, бронзу в скоростном спуске. Алексей Бугаев добавил золото в слаломе и две бронзы.

