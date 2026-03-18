В Уфе задержали подростка, планировавшего подрыв храма по заданию Киева

Парень публично восхвалял терроризм и готовил диверсию с самодельной бомбой.

В Уфе Следственный комитет и Федеральная служба безопасности пресекли теракт в православном храме. Его планировал совершить 16-летний подросток, завербованный Украиной.

По данным следствия, куратор от киевского режима связался с парнем в мессенджере. Его выбрали потому, что он был сторонником запрещенной в России международной террористической организации. По заданию вербовщика, подросток агитировал знакомых, призывая вступать в ряды группировки, а также оставлял в соцсетях комментарии с оправданием и восхвалением терроризма.

Теракт в одном из православных храмов Уфы должен был стать следующим шагом — для него подросток планировал изготовить самодельное взрывное устройство. Его действия пресекли СК и ФСБ. Силовики провели обыск дома у обвиняемого и изъяли экстремистскую литературу, символику террористической организации и видеозапись с инструктажем по изготовлению бомбы.

Несовершеннолетнего обвинили в содействии террористической деятельности, публичным призывам к терактам, пропаганде терроризма и участии в террористическом сообществе. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее южный окружной военный суд приговорил 44-летнего Артема Краско из Ростовской области к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в отношении чиновника в Запорожской области по заданию Украины.

