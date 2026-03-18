Посол России допустил проведение нового раунда переговоров по Украине в Женеве

При этом Сергей Гармонин назвал одно жесткое условие: доступ российских делегатов должен быть без унизительных ограничений.

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине технически может пройти в Женеве, но Москва не считает этот вариант предпочтительным. Об этом 18 марта заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в беседе с ТАСС.

«Исходим из того, что Швейцария может, в принципе, выступать одной из потенциальных площадок для проведения переговоров наравне с другими странами, если для этого есть логистические предпосылки», — сказал дипломат.

При этом Гармонин подчеркнул принципиальное условие: Берн обязан обеспечить российским представителям надлежащие условия для работы без необоснованных ограничений. Однако, по его словам, Женева не является благоприятной площадкой для российской стороны — об этом ранее неоднократно заявляли российские официальные лица.

Предыдущая встреча делегаций России, США и Украины прошла в Женеве 17–18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский тогда охарактеризовал переговоры как сложные, но деловые, анонсировав новую встречу в ближайшее время. Однако ожидаемый в марте раунд в Турции отложили.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 марта сообщил, что место и время нового раунда пока не определены, но это может произойти в обозримой перспективе.

