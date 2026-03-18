Стопроцентная вероятность встречи: в России ожидается аномальное нашествие клещей

Биолог Сафонов: Россию ждет аномальное нашествие клещей в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Снег помог паразитам выжить.

Жителей средней полосы России ждет рекордное нашествие клещей. Об этом рассказал биолог Дмитрий Сафонов в беседе с aif.ru.

Почему клещей будет так много

По словам эксперта, численность клещей в этом году будет просто огромная. Главный фактор — мягкая зима и обилие снега.

Толстый снежный покров не дал почве промерзнуть и надежно защитил убежища паразитов в лесной подстилке от низких температур.

«Благодаря успешной зимовке вероятность встречи с ними стопроцентная», — рассказал Сафонов.

Когда они появятся

Встретить паразита в лесу можно уже сейчас. Клещ активируется, как только воздух прогревается до плюс пяти градусов. Такая погода в Подмосковье стоит уже неделю.

Первые, самые голодные особи уже выползают из проталин и готовятся к охоте.

«Клещ чувствует тепло, выбирается из подстилки и садится ждать. Меры предосторожности нужны уже сегодня», — напомнил эксперт.

Чем опасны клещи

Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, прежде всего клещевого энцефалита и болезни Лайма (боррелиоза).

Клещевой энцефалит — вирусная инфекция, поражающая центральную нервную систему. Она может привести к тяжелым неврологическим осложнениям, параличу и даже смерти.

Лечения от энцефалита нет, единственный надежный способ защиты — вакцинация.

Болезнь Лайма, напротив, лечится антибиотиками, но опасна тем, что ее первые симптомы (покраснение на месте укуса, повышение температуры) часто игнорируют. Тогда заболевание переходит в хроническую форму, поражая суставы, сердце и нервную систему.

Как защититься

Медики напоминают базовые правила безопасности:

Отправляясь в лес или парк, выбирайте светлую одежду с длинными рукавами и штанинами — на ней легче заметить клеща. Брюки обязательно заправляйте в носки.

Используйте репелленты — специальные средства, отпугивающие клещей. Их нужно наносить на одежду и открытые участки тела согласно инструкции.

Каждые 15–20 минут осматривайте одежду и открытые участки тела. Вернувшись домой, проведите полный осмотр.

Если клещ все же присосался, не паникуйте. Лучше как можно скорее обратиться в травмпункт, где его аккуратно извлекут. Если такой возможности нет, удалите клеща самостоятельно с помощью нитки или специального инструмента, стараясь не раздавить его.

Удаленного клеща нужно отнести на исследование в лабораторию, чтобы выяснить, был ли он заражен.

При обнаружении клеща и отсутствии прививки от энцефалита врач может назначить экстренную профилактику иммуноглобулином.

Самая надежная защита от клещевого энцефалита — вакцинация. Курс состоит из двух прививок с интервалом в месяц, которые лучше сделать заранее, до начала сезона.

