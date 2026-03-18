В Великобритании ему напомнили, чем «уже помогли».

На фоне энергетического напряженности в Европе и жесткой позиции венгерских властей, Украина снова пытается привлечь внимание Запада. В ближайшее время комиссия европейских экспертов посетит нефтепровод «Дружба», чтобы оценить ситуацию. А Зеленский тем временем отправился в «турне», чтобы напомнить о себе Старому свету. Все подробности у корреспондента «Известий» Александра Романова.

По крайней мере на камеру глава киевского режима демонстрирует уверенность. Улыбка только ненадолго покидает его лицо, когда он встречается глазами с послом Залужным, бывшим главкомом ВСУ, популярности которого Зеленский одно время завидовал.

Издание The Telegraph предположило, что это турне проводится под лозунгом «Не забывайте обо мне», и что на Украине паника: ведь там все боятся, что Запад полностью переключится на Иран и перестанет помогать Незалежной. А вероятность этого велика — три недели конфликта в исламской республике уже как минимум спровоцировали топливный кризис по всему миру.

Вот Зеленский и напоминает о себе изо всех сил. Едет к королю Карлу III, где довольно неудачно позирует: птичка с камина словно сидит у него на плече — в итоге Зеленский еще больше обычного похож на карикатурного пирата. Затем опаздывает на 15 минут к премьеру Стармеру, который терпеливо ожидал у входа в свою резиденцию. И после кратких переговоров, наконец, отправляется в парламент, где его встречают овацией.

Впрочем, если Зеленский рассчитывал получить от Британии дополнительные средства, то он наверняка остался разочарован. Первое же, что он услышал, — в Лондоне очень рады, что уже помогли Киеву.

«Великобритания предоставила финансирование Фонду поддержки энергетики, чтобы повысить ваши возможности генерировать необходимую электроэнергию и защищать инфраструктуру. Я горжусь тем, что наша страна поддерживала вас, украинцев, в вашей борьбе, и будет поддерживать в будущем», — заявил спикер Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойл.

Странный украино-британский лозунг, видимо, должен был как-то подсластить Зеленскому пилюлю. Тот не сдается. Выходит на трибуну. Говорит, мол, какие у вас на Западе проблемы? Иранские дроны надо сбивать? Так Украина вам может помочь.

«Мы способны производить как минимум 2000 эффективных и проверенных в бою перехватчиков каждый день. Мы можем производить больше — это зависит от инвестиций», — заявил Владимир Зеленский.

В общем, предсказуемо опять сбился на «дайте денег», которых ему никто не дал. Зеленский, впрочем, вскоре продолжит попытки напомнить о себе уже в Испании.

А вот в Венгрии, например, о нем никто и не забывал. В апреле там парламентские выборы. Так вот, правящая партия очень активно использует образ Зеленского в своей кампании. Именно Киев в феврале по надуманному поводу остановил поставки в страну российской нефти по трубопроводу «Дружба». И теперь венграм ежедневно напоминают, из-за кого конкретно в стране стало хуже жить. Более того, официальный Будапешт продолжает блокировать выделение Украине кредита от ЕС на 90 миллиардов евро.

«Ситуация ясна: есть нефть — есть деньги. Нет нефти — нет денег. Мы не верим в обман народа. Эта чертова труба 22 раза ломалась. Все 22 раза ее ремонтировали. Сейчас, за несколько недель до выборов, почему-то не починилась 23-й раз», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Действительно, официальный Киев заявляет, что если и починит «Дружбу», при поддержке специалистов из ЕС, то не раньше, чем через полтора месяца, то есть ремонт завершится только когда выборы в Венгрии уже пройдут. Ставка, вероятно, на то, что рост цен, который уже начался в республике, каким-то образом приведет к поражению правящей партии «Фидес». А она этого исхода пытается избежать, так что чаще всего на венгерских улицах встречается вот такой плакат: «Не допустите, чтобы Зеленский смеялся последним».

