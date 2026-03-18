«Выжигает все вокруг»: как сражаются с дронами на передовой

Беспилотники совершенствуются каждый день, но под каждую новую опасность придумывают все новые способы противодействия.

Ударные беспилотники сейчас главная опасность на передовой! Дальнобойные дроны противника сбивают зенитные установки. Но против FPV сражаться нередко приходится один на один. И тут все решает скорость реакции и хладнокровие. Кадрами очередной выигранной дуэли бойцы эксклюзивно поделились с корреспондентом «Известий» Станиславом Григорьевым.

Услышав шум винтов дрона камикадзе, экипаж военного внедорожника немедленно десантируется на обочину. Да, там могут быть мины, но летающий снаряд куда страшнее. Его пытаются сбить.

Это видео сняли для нас на передовой бойцы Добровольческого корпуса Российской Федерации. С ними же мы выехали в так называемую «красную зону», чтобы на себе ощутить все тонкости войны с помощью дронов. На ходу наш провожатый объясняет, куда именно может ударить беспилотник.

«Они как раз выбирают вашу зону риска — вот левая форточка и правая форточка, задние, в данный момент оператору повезло больше всех», — поясняет боец.

Поэтому теперь здесь не ездят без предосторожностей. В любом транспорте обязательны средства радиоэлектронной борьбы, а сами автомобили все больше напоминают экипажи из мрачного кино про сложное будущее человечества.

«Этому УАЗику однажды уже досталось, смотрите, сколько на нем отверстий от осколков. Все машины здесь выглядят вот также», — показывает корреспондент.

На дорогах встречаются не только автомобили, сплошь затянутые в сетки, но и совершенно причудливые грузовики «Монстр РЭБ», придуманные добровольцами из бригады управления «Святой Князь Владимир». У этих задача — медленно ездить и буквально выжигать радиоизлучением все вокруг. Никакая электроника возле них не работает. Впрочем, противник тоже изобретает все новые и новые способы борьбы. Об этом нам рассказали бойцы группировки войск «Юг».

«Нововведения происходят. То, что у них с резиновыми лопастями, то, что у них двойные двигатели, то есть двигатели и сверху, и снизу, и бывают такие моменты, что их не слышно, когда ветер», — рассказывает военнослужащий ВС РФ с позывным «Кубань».

Резиновые лопасти и оптоволокно, летающие ретрансляторы и дроны-«ждуны» — все ухищрения только ради того, чтобы бить далеко и внезапно.

«Бывает, летит „Баба-Яга“, и на ней сидят уже „ждуны“, давайте выразимся так: на себе это паук эти „личинки“ несет. И вот когда надо, они по жесту чьему-то, оператора, взлетают и начинают совершать подрывы», — объясняет военнослужащий ВС РФ с позывным «Русь».

Под каждую новую опасность придумывают все новые и новые способы противодействия. На днях в войска поступили внедорожники «Улан-2» — максимально упрощенные машины для езды все в той же «красной зоне». Они без дверей — так их удобнее всего покидать в случае встречи с FPV.

