Платить или не платить? Россиянам объяснили, что делать при отключении интернета

Юрист Алешкин: россияне могут не платить за связь при отключении интернета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В периоды временных отключений или нестабильной работы мобильного интернета у абонентов есть законное право не оплачивать услугу, если она оказывается ненадлежащего качества. Об этом в беседе с aif.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин.

По словам эксперта, потребитель вправе отказаться от оплаты и даже сменить провайдера, если его не устраивает качество связи.

При этом он пояснил, что ограничения, вводимые государством, являются форс-мажором для операторов, поэтому взыскать компенсацию через суд вряд ли получится.

«Услуга может оказываться не надлежащим образом. У потребителя есть право отказаться от услуг путем не оплаты и смены провайдера. Ограничения, накладываемые государством, являются непреодолимыми для участников рынка (провайдеров), что фактически исключает получение компенсации через суд», — пояснил Алешкин.

Почему этот вопрос стал актуальным

Россияне все чаще стали переходить на тарифы с пакетами SMS-сообщений на фоне перебоев в работе мессенджеров и временных ограничений мобильного интернета. Это показал опрос сервиса «Выберу.ру».

Согласно исследованию, 21% опрошенных уже сменили тариф мобильной связи, а еще 17% рассматривают такую возможность.

Люди ищут альтернативные способы оставаться на связи, когда привычные каналы работают с перебоями.

Что это значит для абонентов

Юрист фактически подтвердил, что россияне имеют право не платить за услугу, которую не могут получить в полном объеме. Однако есть важный нюанс: отказ от оплаты должен быть обоснованным.

Если интернет работает с перебоями из-за технических сбоев или профилактических работ, это одно. Если же проблемы связаны с действиями государства, то операторы тут ни при чем, и компенсацию с них получить не удастся.

Самый простой способ защитить свои права — сменить тариф или провайдера, если текущий оператор не справляется с нагрузкой или не обеспечивает стабильную связь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.