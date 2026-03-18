«Хотел посмотреть на огонь»: пироман поджег 15 квартир в Томской области

Пироман поджег 15 квартир в Томской области, чтобы посмотреть на огонь

Преступник орудовал с июля 2025 года.

Молодой пироман поджег 15 квартир в Северске в Томской области, потому что «просто хотел посмотреть на огонь». О задержании злоумышленника сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

О пожарах в жилых домах стали сообщать еще с июля прошлого года. Полицейские начали розыск, опросили свидетелей и изучили записи с камер — в итоге серийный поджигатель попался.

По предварительным данным следствия, парень поджег 15 жилых помещений и аварийную заброшенную постройку. Его также заподозрили в причастности к аналогичным правонарушениям в местном садоводческом некоммерческом товариществе.

Ущерб от действий пиромана оценили в три миллиона рублей. Ему вменили в вину умышленные уничтожение или повреждение имущества, а также покушение на преступление. Следствие продолжается — правоохранители ищут дополнительные доказательства причастности вандала к возгораниям.

Это не первый поджог за последние месяцы — ранее в Москве 16-летний студент колледжа подпалил колонку на заправке и скрылся. До этого в столице задержали жителя Костромы, который по заданию телефонных мошенников превратил в факел полицейскую машину.

