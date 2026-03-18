«Снесли, убрали»: Лолита пожаловалась на проблемы с домом в Болгарии

У Лолиты Милявской чуть не сгорел дом в Болгарии из-за ошибки строителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ошибка строителей чуть не стала причиной трагедии.

У певицы Лолиты Милявской чуть не сгорел дом в Болгарии. Об этом она рассказала изданию 7Дней.ru.

В Болгарии, в местечке «Розовая гора» у артистки есть дом, в котором проживают ее мать и дочь. Но из-за недобросовестных строителей в жизни исполнительницы чуть не случилась трагедия. В ее доме неправильно установили дымоход, из-за чего строение чуть не сгорело. К счастью, в момент происшествия родные Лолиты были в другом месте.

«Уже все починили, снесли, убрали, и все это я даже живьем не видела. Просто я все это оплачиваю, а времени поехать у меня нет», — пояснила певица.

С различными серьезными бытовыми трудностями знаменитость сталкивалась уже не раз. За помощью ей приходилось обращаться к знакомым мужчинам. Во многом исполнительницу выручали супруги ее подруг. Кто-то из них подсказывал контакт проверенного специалиста, а кто-то лично решал возникшие трудности.

«В этом смысле мне нужен мужчина, но именно в этом», — уточнила Лолита.

Певица пять раз была замужем, но все ее браки заканчивались разводом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лолите Милявской пришлось вызвать скорую из-за курения. Электронные сигареты спровоцировали паническую атаку и спазм сосудов. После произошедшего артистка решила бороться с пагубной привычкой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.