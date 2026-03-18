Поступают угрозы: Долина установила блокировщик звонков от мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Из-за запугивания артистки началась доследственная проверка.

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что ей продолжают поступать сообщения и звонки с угрозами. Чтобы защититься от нежелательного внимания, певица установила специальные программы, блокирующие любые контакты с незнакомых номеров.

«Может быть и поступают, только у меня теперь все телефоны заблокированы. Я поставила такие программы серьезные: как только незнакомый номер или человек, которого нет в моем списке контактов, звонок блокируется. Возможно, кто-то и пишет. Но меня теперь это уже не интересует», — заявила Долина в беседе с РИА Новости.

Ранее представитель певицы Сергей Пудовкин сообщил, что по фактам поступающих угроз в адрес Долиной уже проводится доследственная проверка.

Что произошло с квартирой Долиной

Летом 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники, используя методы психологического давления, убедили певицу продать свою элитную квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров и передать им вырученные 112 миллионов рублей.

После этого начались длительные судебные разбирательства. Долина пыталась оспорить сделку. Она доказывала, что действовала под влиянием мошенников.

Дело дошло до Верховного суда, который 16 декабря 2025 года вынес решение: право собственности на квартиру остается за покупательницей Полиной Лурье. При этом сам Верховный суд признал Долину жертвой преступления.

Мосгорсуд официально вынес решение о выселении певицы из проданной квартиры 25 декабря 2025 года.

Жизнь после скандала

Несмотря на потерю жилья и продолжающиеся угрозы, Долина не прекращает выступления.

Певица дает концерты, хотя, по информации продюсера Сергея Дворцова, ей пришлось снизить гонорары вдвое, чтобы снова стать востребованной у заказчиков. «Шлейф» скандала, по его словам, все еще отпугивает часть клиентов.

