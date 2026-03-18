Пришельцы против ядерки: в США обвинили НЛО в уничтожении ракет

NYP: НЛО вывели из строя ядерные ракеты в США в 1967 году

Фото: www.globallookpress.com/Brian Cahn

По словам свидетелей, у внеземных цивилизаций есть технологическое превосходство.

В 1967 году неопознанные летающие объекты вывели из строя десять межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками на авиабазе Мальмстрем в штате Монтана. Об этом сообщило издание New York Post.

По словам 85-летнего ветерана ВВС Роберта Саласа, инцидент произошел во время его дежурства в разгар Холодной войны. Бывший пусковой офицер утверждает, что около десяти часов вечера он получил тревожные сообщения от охраны.

Караульные кричали в трубку, описывая странные огни, которые не были похожи на самолеты. Объекты хаотично перемещались по небу, совершая резкие повороты под углом 90 градусов, после чего замерли прямо над подземными шахтами с ракетами «Минитмен-I».

Салас пояснил, что в момент зависания аномальных аппаратов на пульте управления сработала сигнализация, и индикаторы всех десяти ракет сменили цвет с зеленого на красный.

«Мы посмотрели на табло, и действительно, одна за другой ракеты перешли в режим отказа. Возможность запуска была полностью заблокирована», — поделился воспоминаниями ветеран.

При этом системы были защищены тройным экранированием от электромагнитных помех. Расследование компании Boeing позже не смогло объяснить, как внешний сигнал проник в закрытые кабели.

Салас убежден, что инопланетная цивилизация намеренно продемонстрировала свои возможности, чтобы предотвратить глобальную ядерную катастрофу на планете.

Свидетели тех событий описывали дискообразные объекты, излучавшие пульсирующий красный свет и передвигавшиеся в абсолютной тишине.

После происшествия командование ВВС заставило Саласа и его сослуживцев подписать документы о неразглашении, угрожая тюремным заключением. Ветеран хранил молчание десятилетиями и решился рассказать правду только после того, как узнал о похожих случаях из открытых источников.

Он также упомянул, что один из охранников получил травму во время инцидента, пытаясь привести оружие в готовность. По мнению офицера, подобные визиты указали на обеспокоенность иных миров тем, что человечество может уничтожить Землю в ходе атомного конфликта.

Салас добавил, что технологическое превосходство замеченных объектов не оставляло военным шансов на сопротивление.

