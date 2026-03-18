Что делать, если пришли квитанции на коммуналку старого образца

Федеральный закон приоритетнее данных в документах управляющей компании, поэтому нужно ориентироваться на него.

Если в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) крайним сроком платежа указано десятое число, то нужно обратиться в управляющую компанию и указать на несоответствие закона. Об этом РИА Новости рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу новые правила оплаты услуг ЖКХ. По ним, граждане должны получать квитанции до пятого числа, а внести сумму за оказанные услуги не позднее 15-го. Поэтому, если в апреле в квитанции будет указано, что крайний срок оплаты — десятое число, это ошибка.

«Если вы обнаружили в своей мартовской платежке прежнюю дату, первым делом стоит просто позвонить в свою управляющую компанию. Наверное, это самый быстрый способ донести проблему», — посоветовал Бондарь.

Но чтобы вас наверняка не проигнорировали и некорректные данные действительно были исправлены, нужно продублировать обращение в приложение «Госуслуги. Дом». Это позволит оставить цифровой след заявки, отметил эксперт.

Если, несмотря на обращения, квитанции с неправильной информацией продолжат приходить, а компания откажется вносить изменения, на нее можно подать жалобу в Жилищную инспекцию и Роспотребнадзор.

За предоставление некорректной информации в платежном документе организации грозит административная ответственность. За нарушение права потребителя на получение достоверной информации Роспотребнадзор может выписать штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Жилищная инспекция может выписать предписание на устранение опечатки.

Специалист подчеркнул, что федеральный закон приоритетнее информации в квитанции, поэтому, несмотря на написанное в ней, граждане имеют право вносить плату за услуги до 15-го числа.

