Судно вернется в бухту Суда на греческом острове Крит.

Экипаж американского авианосца Gerald R. Ford мог специально устроить пожар на борту, чтобы побыстрее вернуться с Ближнего Востока. На тот момент моряки участвовали в операциях более десяти месяцев. Об этом написала греческая газета Kathimerini, ссылаясь на источники.

Предполагается, что Gerald R. Ford вернется в бухту Суда на греческом острове Крит для дозаправки и расследования инцидента на следующей неделе.

Как ранее сообщала газета The New York Times, судно скорее всего останется в регионе вплоть до мая. Если это произойдет, то экипаж побьет рекорд по продолжительности миссии среди авианосцев со времен Вьетнамской войны.

Огонь вспыхнул на судне 12 марта. По данным СМИ, его тушили более 30 часов — возгорание оказалось крайне трудным для ликвидации.

Порядка 600 моряков лишились спальных мест и были вынуждены спать на столах или на полу. Двоих госпитализировали с травмами, а десятки членов экипажа отравились угарным газом.

Gerald R. Ford — крупнейший и самый дорогой авианосец военно-морских сил США. В настоящее время он находится в акватории Красного моря и участвует в военной операции США и Израиля против Ирана.

Конфликт на Ближнем Востоке грозит голодом 45 миллионам человек из-за нарушений поставок продуктов и удобрений. Это возможно, если война продлится до июня.

Военные действия длятся практически три недели, начиная с 28 февраля. Вечером, 17 марта, иранские спецслужбы ликвидировали высокопоставленного израильского чиновника органов безопасности. Однако ни его имени, ни должности не было раскрыто.

