От диареи до камней в почках: чем опасен переизбыток витамина С для мужчин

Терапевт Кондрахин: избыток витамина С может вызвать образование камней в почках

Его эффективность против простуды и других заболеваний пока не доказана.

Переизбыток витамина С в организме может привести к неприятным последствиям для здоровья. С исследованием биохимиков из Австралии в беседе с порталом «Ридус» согласился врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По данным ученых, гипервитаминоз витамина С провоцирует диарею, тошноту, болезненные спазмы в животе и повышение риска образования камней в почках у мужчин. Кондрахин подтвердил эти выводы.

«Гипервитаминоз витамина С действительно дает такие побочные эффекты. Хоть он и водорастворимый, но превышение дозировки витамина все равно недопустимо», — сказал он.

Эксперт также заявил, что осложнения при избытке витамина образовываются потому, что организм стремится избавиться от его излишков максимально быстро. По его словам, их вывод через почки нарушает пассаж мочи и способствует появлению оксалатовых камней.

Исследователи также заявили, что пока нет убедительных доказательств, что добавки с витамином С помогают при простуде, сердечно-сосудистых или онкологических заболеваниях.

