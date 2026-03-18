Россиян будут штрафовать за отсутствие ОСАГО по-новому: закон уже принят

Россиян будут штрафовать за езду без ОСАГО только раз в сутки

Полис обязателен для каждого автовладельца.

Россиян будут штрафовать за езду без ОСАГО только раз в сутки. Законопроект приняли депутаты Госдумы.

Мера касается всех способов фиксации нарушения. То есть дорожные камеры выпишут штраф только при первой фиксации за сутки, сколько бы раз водитель под ними не проехал.

Впрочем, времени на то, чтобы приобрести недостающий документ, у автовладельцев еще достаточно. Новая мера заработает только с конца года. Пока же штрафы за отсутствие страховки продолжат выносить по-старинке — инспекторы ГИБДД — при проверке документов.

ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности. Полис обязателен для каждого автовладельца в России. Если водитель стал виновником ДТП, его страховая компания компенсирует ущерб. При этом ОСАГО покрывает ущерб только пострадавшей стороне. Ремонт собственного автомобиля виновник оплачивает самостоятельно либо за счет других видов страхования.

