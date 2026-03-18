В России с 1 апреля изменят правила выдачи микрозаймов

Максимальную переплату по краткосрочным кредитам снизят до 100%.

В России меняют правила выдачи микрозаймов. Как пишут «Известия», с 1 апреля максимальную переплату по краткосрочным кредитам снизят со 130 до 100%.

На практике это означает, что при займе в десять тысяч рублей сумма возврата с учетом процентов, пеней и комиссий не превысит 20 тысяч. Кроме того, начнет действовать так называемый период охлаждения — микрофинансовые организации не смогут выдать новый займ сразу после погашения предыдущего.

Закон также предусматривает послабления для предпринимателей. Максимальный размер задолженности юрлиц и индивидуальных предпринимателей перед одной МФО увеличат с пяти миллионов до 15 миллионов рублей.

Микрозайм — это краткосрочный потребительский кредит, который выдают без залога и поручителей. Обычно его оформляют онлайн: нужно лишь заполнить анкету на сайте или в приложении микрофинансовой организации (МФО). Деньги переводят на банковскую карту, электронный кошелек или через систему быстрых платежей (СБП).

МФО часто указывают ставку «в день», которая может достигать 0,8%. Годовая ставка получается крайне высокой — сотни и даже тысячи процентов. Для новых клиентов иногда предлагают «первый заем под 0%», но это обычно касается небольшой суммы и короткого срока (от одного дня до двух недель). Если просрочить платеж, льготная ставка перестает действовать.

