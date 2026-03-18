Посольство Украины случайно обозвало Италию «Ресбубликой»

Фото: www.globallookpress.com/Gloria Imbrogno

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Маленькая опечатка привлекла внимание многих пользователей.

Посольство Украины в Риме случайно обозвало Италию, назвав ее «Ресбубликой». В этом убедился корреспондент 5-tv.ru.

Опечатку обнаружили внизу страницы, где указаны контактные данные и ссылки на интернет-ресурсы. Там указано, что украинское дипломатическое представительство находится в «Итальянской Ресбублике».

Скриншот сайта: italy.mfa.gov.ua

Ошибка заключается в написании итальянского слова «Repubblica» — его по ошибке написали через букву «B» как «Rebubblica». Эта опечатка вызвала интерес у многих посетителей сайта.

Не только украинское посольство привлекло внимание своей ошибкой. Ранее депутаты Европарламента не справились с заданием найти Иран на карте, что вызвало бурный скандал в общественности. Видеозапись с ошибочными ответами была сделана еще в начале марта.

Возможно, что этот момент был бы забавным, но только не в условиях военной операции США и Израиля против Ирана. Первые взрывы прогремели в Тегеране и ближаших к нему районах 28 февраля. В результате атак пострадали объекты инфраструктуры, погибли сотни мирных людей.

Ответ со стороны Ирана не заставил себя долго ждать. Были нанесены удары не только по израильской территории, но и по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ и других странах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.