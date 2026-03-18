Микроавтобус с россиянами попал в ДТП на Пхукете: погибла женщина, еще 11 человек пострадали

Микроавтобус с россиянами попал в ДТП на Пхукете, одна женщина погибла

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

Несколько граждан РФ получили ранения.

Автоавария с участием граждан России произошла на Пхукете, погибла одна туристка. Об этом сообщает местная газета Khaosod.

По данным издания, микроавтобус, в котором находились путешественники, по дороге на экскурсию на Симиланские острова потерял управление и врезался в столб электропередачи. Металлическое ограждение пробило кузов.

Всего в машине находились 12 человек. В результате ДТП погибла одна туристка, остальные получили ранения. Полиция выясняет причины трагедии.

Водитель микроавтобуса на допросе рассказал, что авария произошла из-за резкого торможения грузовика, который ехал перед ним.

