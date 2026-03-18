От такси до маркетплейсов: что попадёт в «белые списки» онлайн‑ресурсов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Депутат Андрей Свинцов отметил, что при отключении интернета пропадет доступ только к «сомнительным ресурсам».

В «белые списки» попадет 99% всех повседневных ресурсов. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Андрей Свинцов.

После запуска этих списков они будут постоянно дополняться повседневными онлайн-ресурсами. Исключение составят приложения, которые потенциально могут представлять угрозу.

«В списки попадет 99% всех ресурсов — тех, которые не могут быть использованы для управления беспилотниками, для каких-то террористических атак», — подчеркнул депутат.

Свинцов уточнил, что в «белых списках» будут банковские приложения, приложения мобильных операторов, «Госуслуги», маркетплейсы, доставка, такси и такого рода онлайн-ресурсы, которые граждане используют каждый день.

Как отметил зампред комитета Госдумы по информационной политике, при отключении мобильной связи у пользователей пропадет доступ только к «сомнительным ресурсам».

Отключение интернета существенно сказалось на повседневной жизни россиян. Так, например, теперь крайне проблематично вызвать такси. Приложения не работают, при этом геолокация и навигатор выводят водителей в совершенно иное направление.

Удар пришелся и по бизнесу. Клиенты не могут оплатить покупку, а если и удается, то деньги не доходят. То же самое с парковкой.

