Лихачев: Среди персонала «Росатома» нет пострадавших от удара по АЭС «Бушер»

Это первая зафиксированная атака по территории АЭС с начала конфликта.

Удар по территории вблизи иранской АЭС «Бушер» пришелся на участок в непосредственной близости от действующего энергоблока. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По его словам, вечером 17 марта в 18:11 по московскому времени неизвестные силы ударили по прилегающей к метрологической службе территории на промплощадке АЭС «Бушер» поблизости от действующего энергоблока.

Он отметил, что пострадавших среди сотрудников компании нет. Радиационный фон на площадке находится в норме. Это первый зафиксированный удар по территории атомной станции с начала конфликта на Ближнем Востоке.

По словам главы «Росатома», корпорация готовит третью эвакуацию сотрудников компании из Ирана. Порядка 250 сотрудников и их семей уже вывезены из опасной зоны. В Иране остались около 480 работников.

На данный момент в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, построенная с участием российской стороны. Иранские власти подтвердили факт попадания одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории. При этом ни одна из частей АЭС не повреждена, материального ущерба нет, жертв не зафиксировано.

Инцидент произошел на фоне очередной серии атак США и Израиля на Иран. Военная операция под названием «Эпическая ярость» началась 28 февраля, в ходе которой сообщалось о разрушениях гражданских объектов.

В результате американо-израильских действий были убиты члены высшего руководства Ирана, включая верховного лидера аятолла Али Хаменеи, его жены, дочери и годовалой внучки. Также ликвидировали командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

