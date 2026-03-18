За счет работодателя: аллергикам могут дать дополнительные отпуска
В Госдуме предложили давать оплачиваемый отпуск аллергикам весной
Россиянам, которые страдают от аллергии, предлагают давать дополнительные оплачиваемые отпуска весной. Такое предложение прозвучало сегодня в Госдуме. Причем на время такого отпуска работнику рекомендуется не просто сидеть дома, а желательно уезжать в другой регион, подальше от пыльцы цветов. То есть туда, где сезонная аллергия будет переносится проще. Еще раз повторю, все это за счет работодателя.
«В мегаполисах еще достаточно с ними атмосферное загрязнение промышленными газами, выхлопными газами и так далее. И вот это два фактора: пыльца, на которую как бы отсорбируют вот эти загрязнители, она становится более аллергенной, чем, например, пыльца где-то там в глубинке сельской местности», — объяснил иммунолог Владимир Болибок.
Единственное условие, это, конечно, справка от врача, который должен будет не только определить форму аллергии, но и оценить ее переносимость.
