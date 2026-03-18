Шестеро чемпионов переписали историю: российских паралимпийцев чествовали в Москве после успеха в Италии

Впервые за 12 лет сборная России выступала на соревнованиях со своим флагом и гимном.

А вот лучших в мире спортсменов-паралимпийцев сегодня чествовали в Москве. Это была, пожалуй, первая такая встреча атлетов со своими болельщиками после триумфального возвращения из Италии. Сотни вопросов, подарки, цветы. Но главное — это, конечно, атмосфера праздника и общее ощущение победы. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев поговорил с чемпионами.

Шестеро атлетов, которые заставили весь мир обсуждать успехи российского спорта, едва вернувшись на Родину, получают поздравления и утопают в овациях. Вот так громко наших спортсменов приветствуют повсюду. В аэропорту, на улицах и даже здесь, в ГУМе. Болельщики с плакатами и зрители, которые следили за успехами сборной, пришли сюда, чтобы лично приветствовать своих героев. Вшестером они переписали историю паралимпийских игр.

«Международное отстранение на них сильно не повлияло, и они так феерично вернулись на международную арену, взяли столько медалей», — отметил ски-альпинист, серебряный призер Олимпийских игр Никита Филиппов.

«Это значит, что ты здесь на равных со всеми, никто тебя не ущемляет, не дискриминирует», — рассказывает горнолыжник, чемпион Паралимпийских игр-2026 Алексей Бугаев.

В Альпах знамя страны на церемонии закрытия несла горнолыжница Варвара Ворончихина.

«Мы вышли, это был огромный масштаб, и я очень рада была побывать на закрытии. И, конечно, это огромная честь — нести флаг своей страны», — делится горнолыжница, чемпионка Паралимпийских игр-2026 Варвара Ворончихина.

Из-за российского флага на Паралимпиаде были демарши немецких и чешских лыжниц. 14 стран бойкотировали открытие. Но его величество спорт оказался сильнее предрассудков, и на церемонию закрытия не пришли только обиженные украинцы.

«Я рада, что и соперники не все оказались те, кто пытался как-то спровоцировать, было видно. Я думаю, что это хорошая причина, чтобы конгресс МОК, международного Олимпийского комитета, проголосовал в пользу того, чтобы вернуть наших не только юниоров с флагом и гимном, но и наших спортсменов-олимпийцев», — заметила чемпионка Олимпийских игр-2002, 2006, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Светлана Журова.

За каждым нашим атлетом стоит железная воля и несгибаемый характер. Иван Голубков выиграл две золотые медали, больше всего переживал, что могут сломаться.

«Я их сильно не проверял особо, я видел по видео, они там прыгали, скакали, ну, я-то прыгать не умею, к сожалению. Так что у меня держится точно крепко», — рассказывает лыжник, чемпион Паралимпийских игр-2026 Иван Голубков.

Потеряла зрение в 15 лет. Не сдалась и встала на лыжи. Анастасия Багиян привезла домой три золотые медали.

«Да, были трудности, и на трассе были трудности, волнение все-таки, но мы справились», — вспоминает лыжница, чемпионка Паралимпийских игр-2026 Анастасия Багиян.

Они доказали всем: без России конкуренцию в мировом спорте можно считать относительной. Так что МОК, давай уже делай выводы.

