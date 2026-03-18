«Маленькая победоносная» война обернулась тупиком: США «застряли» в конфликте с Ираном

В США начали понимать, что война с Ираном затянулась и ведет в тупик

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

Да и в Белом доме, похоже, начали осознавать, что конфликт затягивается. Трамп, конечно, уже заявил о победе, но Иран сопротивляется, а союзники США не спешат подключаться к операции. Так почему победоносная кампания оборачивается стратегическим тупиком, разбирался обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

В Белом доме, вообще-то, планировался деловой ланч. Но еду так и не вынесли — аппетита нет. «Маленькая победоносная» война с Ираном длится уже 17 дней, и победой там не пахнет. Американское руководство в шоке: оказывается, соперник может и ответить.

«Это немного несправедливо… Знаете, мы выигрываем войну… А они при этом не имеют права делать то, что делают», — заявил президент США Дональд Трамп.

А ведь план казался надежным, как швейцарские часы. Точечные удары, убийство иранского лидера — и вот благодарный народ выходит на улицы свергать режим и встречать освободителей. Но что-то пошло не так.

В США открыто признаются: использовали искусственный интеллект для нанесения ударов по Ирану. А, может, стоило все планирование доверить нейросети? Даже самые простые бесплатные модели приходят к неутешительным выводам: легкой эта война и не могла быть.

Американские авианосцы теперь вынуждены отступать. «Авраам Линкольн» прячется у берегов Омана — за тысячу километров от территории Ирана. «Джеральд Форд» отошел еще дальше — в Красное море. И тут же загорелся. Такие вот небоевые потери: прачечная и около 600 кроватей. Иранские военные даже на английский перешли, чтобы «месседж» дошел.

«Послание президенту Соединенных Штатов. Исход войны не может быть определен с помощью твитов. Исход войны определяется на поле боя, куда вы и ваши войска не смеете приближаться», — отметил официальный представитель ВС Ирана Эбрахим Раиси.

В Вашингтоне теперь вынуждены просить своих союзников о «помощи» с разблокировкой Ормузского пролива. Сама такая формулировка из уст бывшего гегемона показательна. Еще показательнее реакция. Европейцы помогать не спешат.

«Франция не выбирала эту войну. Мы в ней не участвуем и занимаем исключительно оборонительную позицию», — высказался президент Франции Эммануэль Макрон.

В Европе уже не вспоминают, что сами создали условия для войны: поддерживали санкции против Ирана, требовали насильственной смены режима. Словом, действовали так же, как на Украине. Просто тогда за спиной администрации Байдена умело уходили от ответственности. А теперь за то же самое получают нагоняй.

— Президент Макрон заявил, что Франция не присоединится к коалиции в Ормузском проливе, ваша реакция?

— Ну, он скоро покинет свой пост, так что посмотрим…

США хотели бы вовлечь европейцев, потому что сами не знают, как выбраться из конфликта. Все планы рушатся. Визит Трампа в Китай пришлось отложить — чтобы не садиться за стол переговоров без козырей на руках. Отворачиваются и ближневосточные союзники. Им американская война обходится особенно дорого.

«Они, конечно, потратили огромные деньги, огромные усилия для того, чтобы создать так называемый американский зонтик над Ближним Востоком, над монархиями Персидского залива. Теперь, как иранцы ехидно замечают, этот зонтик оказался дырявым», — отметил политолог-публицист Юрий Светов.

Явно не так в Вашингтоне видели свою новую ближневосточную кампанию. Вместо блицкрига — затяжная война на истощение. Вместо поддержки союзников — международная изоляция. Ну, зато хоть стол в Овальном кабинете с каждым днем прирастает модельками боевых самолетов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.