Директора школы завалило камнями на «дороге смерти» в Дагестане

Фото, видео: Алексей Павлишак/ТАСС; Известия; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В прошлом он был талантливым борцом.

Мощный камнепад, снесший автомобиль с директором школы Раджабом Закарьяевым, произошел в Цунтинском районе Дагестана. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Происшествие случилось на участке дороги Агвали-Кидеро, известном среди местных жителей как «дорога смерти» из-за постоянной угрозы обвалов. На машину, в которой находился Закарьяев, обрушилась груда камней. Под их натиском транспортное средство снесло с дороги, и оно скатилось вниз к реке.

Раджаб, помимо преподавательской деятельности, активно занимался борьбой. В прошлом он участвовал в поединках, в том числе с олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ботлихском районе Дагестана больше суток ищут автомобиль, в котором находились три человека. Пропавшие ехали из Махачкалы в сторону села Анди. По предварительным данным, машина могла оказаться под лавиной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

© РИА Новости/Саид Царнаев; ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru