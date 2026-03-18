«Поняла, кто они на самом деле»: Лариса Долина после скандала рассказала об «истинных лицах людей»

Долина заявила, что история с квартирой помогла ей лучше понять людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Артистка поблагодарила поклонников за поддержку.

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что преодолела сложности, связанные со скандалом вокруг ее квартиры. В разговоре с журналистами она заявила, что этот опыт показал ей истинное лицо многих людей, пишут РИА Новости.

«Любая такая жизненная ситуация все ставит на свои места. Тут меня поддержали очень многие, за что я им буду бесконечно благодарна. А есть те, кто… В общем, я поняла, кто они на самом деле. И знаете, это, наверное, полезно», — сказала певица.

По словам Долиной, она справилась с испытанием, «которое послал Господь». Артистка также подчеркнула, что поддержка поклонников имеет для нее особое значение.

Что произошло с Долиной?

В 2024 году Долина стала жертвой мошенничества, связанного с ее квартирой в центре Москвы. Певица под влиянием телефонных аферистов продала свою недвижимость в Хамовниках адвокату Полине Лурье, получив за нее 112 миллионов рублей.

Позже она заявила, что стала жертвой обмана, и попыталась оспорить состоявшуюся сделку. Судебный процесс длился более года, который завершился в декабре 2025-го. Тогда Верховный суд РФ оставил право собственности на недвижимость за Лурье. Кроме того, Мосгорсуд обязал Долину съехать из квартиры.

В январе 2026 года адвокат Лурье получила ключи от квартиры. После этого скандала Долина долгое время не комментировала ситуацию. Сейчас она живет в съемной квартире.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица подала в суд иск против мошенников, замешанных в афере с ее квартирой. Она потребовала взыскать с них 176 миллионов рублей.

