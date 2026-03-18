Жителя Мелитополя приговорили к 20 годам за попытку подорвать чиновника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В 2022 году мужчина вступил в террористическое сообщество, созданное украинскими спецслужбами.

Южный окружной военный суд приговорил 44-летнего Артема Краско из Ростовской области к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в отношении чиновника в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

По информации ведомства, в 2022 году мужчина вступил в террористическое сообщество, созданное украинскими спецслужбами. Затем он по указанию куратора изъял из тайника компоненты, из которых изготовил СВУ.

Жителя Мелитополя Артема Краско приговорили к 20 годам за попытку подорвать чиновника.

Краско долго вел слежку за чиновником. Он подобрал нужное место и намеревался устроить взрыв. Правоохранители успели вовремя задержать преступника, теракт был предотвращен.

В Ростовской области мужчине вынесли приговор по уголовному делу. Его обвинили сразу по нескольким статьям: госизмена, приготовления к совершению теракта, незаконное приобретение и изготовление взрывчатых веществ. Подсудимый проведет 20 лет в исправительной колонии строгого режима.

До этого стало известно, что защита нескольких осужденных по делу о теракте в «Крокус Сити Холе» обжаловала приговор суда. Однако кто конкретно из осужденных решил обжаловать назначенное наказание остается не известным.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению 15 человек, включая непосредственных исполнителей. Четверых лишили свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и шести месяцев. Также с обвиняемых взыскали более 200 миллионов рублей.

Позднее защита потерпевших настаивала на пересмотре приговора в связи со смертью двух человек, которые скончались во время судебного разбирательства после длительного лечения.

