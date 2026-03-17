Зеленский опоздал на встречу с премьером Великобритании

Фото: Reuters/Suzanne Plunkett

Глава Украины встретился с Киром Стармером на Даунинг-стрит после задержки в четверть часа.

Президент Украины Владимир Зеленский на 15 минут опоздал на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на Даунинг-стрит. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в этот же день Зеленский прибыл в Лондон для серии переговоров. Встречи включают переговоры с премьер-министром, королем Карлом III в Букингемском дворце и генсеком НАТО Марком Рютте, а также выступление в британском парламенте. По прибытии его встретили украинский посол в Великобритании Валерий Залужный и пилот самолета.

Назначенная на 14:30 (17:30 мск) встреча на Даунинг-стрит началась в 14:45, когда Зеленский прибыл на место. Ранее в канцелярии премьера присутствовали министр обороны Великобритании Джон Хили, первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица, заместитель главы офиса Павел Палиса и пресс-секретарь Сергей Никифоров.

При встрече Стармер лично вышел навстречу президенту Украины.

