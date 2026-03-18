Гибель лидера ополчения «Басидж» подтвердили в Иране

В Иране заявили о гибели главы ополчения «Басидж»
Фото: Zuma\TASS/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ранее о его ликвидации сообщали в Тель-Авиве.
Глава иранского военизированного ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солеймани погиб после израильских ударов по военным объектам исламской республики. Информацию об этом подтвердили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars.
«Мы выражаем соболезнования верховному лидеру и народу Ирана и уважаемой семье военного в связи с мученической смертью Голямрезы Сулеймани, погибшего в ходе атаки Израиля», — говорится в заявлении.
При этом в ведомстве подчеркнули, что ополченцы «Басидж» не оставят без ответа гибель своего лидера и других командиров.
О ликвидации Солеймани сообщил 17 марта министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. Он также рассказал об уничтожении секретаря Совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани.
Удары США и Израиля по Ирану
Утром 28 февраля США и Израиль объявили о начале боевых действий против Ирана. Военные нанесли сотни ударов по военным и гражданским объектам республики, приведшие к гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, представителей КСИР и мирных граждан.
В ответ Тегеран атакует израильские города, а также американские военные объекты, расположенные в странах Ближнего Востока. Военное руководство Ирана заявило, что продолжить наносить удары по базам США до тех пор, пока их полностью не выведут из региона.
Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали исключил переговоры Тегерана и Вашингтона. По его словам, диалог между сторонами сегодня невозможен из-за продолжающегося конфликта.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.