Умер заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов

Фото: Telegram/Московский театр оперетты/mosoperetta

За годы карьеры актер участвовал во множестве спектаклей и отличился удивительной универсальностью и особым обаянием. Он был одним из самых ярких представителей труппы.

Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался 16 марта на 75-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба Московского театра оперетты.

В театре отметили, что артист долгие годы служил сцене и оставил заметный след в истории коллектива. Там подчеркнули, что имя Твердохлебова навсегда связано с Московским театром оперетты, где он был одним из самых ярких представителей труппы.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни артист, чье имя навсегда вписано в историю Московского театра оперетты», — отметили в сообщении в Telegram-канале.

Будущий актер оказался в театре еще во время учебы. Его пригласили в коллектив, когда он был студентом выпускного курса ГИТИС. Уже в первый сезон он исполнил роли Лобио в спектакле «Не бей девчонок» и Дон Жуана в постановке «Песня для тебя».

За годы карьеры Твердохлебов участвовал во множестве спектаклей, среди которых были «Конкурс красоты», «Девичий переполох», «Василий Теркин», «Сильва», «Старая комедия», «Летучая мышь», «Джейн», «Фиалка Монмартра», «Моя прекрасная леди», «Марица» и «Принцесса цирка».

В театре подчеркнули, что актер отличался универсальностью. Так, он с одинаковой отдачей играл как в детских, так и во взрослых постановках, успешно работал в классических опереттах и современном репертуаре. Коллеги вспоминают его как артиста с яркой сценической харизмой, музыкальностью и особым обаянием.

Коллектив Московского театра оперетты выразил соболезнования родным и близким артиста.

