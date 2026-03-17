«Сталкивали лбами»: Билан рассказал о соперничестве с Киркоровым

Отношение к опытному коллеге сформировалось у исполнителя еще в молодости, когда он сам только учился музыке.

Заслуженный артист России Дима Билан прокомментировал разговоры о соперничестве с Филиппом Киркоровым и подчеркнул, что не считает его своим конкурентом. В беседе с 5-tv.ru на пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение» певец отметил, что относится к коллеге с большим уважением и воспринимает его как легендарную фигуру отечественной эстрады.

По словам Билана, Киркоров для него — артист, который несет на себе огромную ответственность и имеет значительный вклад в российский шоу-бизнес. Исполнитель подчеркнул, что его отношение к коллеге сформировалось еще в молодости.

«У меня нет никакой конкуренции с Киркоровым, потому что я его очень сильно уважаю», — отметил исполнитель.

Билан рассказал, что в начале творческого пути занимался у педагога и оперной певицы Маргариты Осиповны Ланды, которая часто рассказывала ему о Киркорове. Среди ее учеников также был народный артист России, певец Сергей Захаров, поэтому Билан с ранних лет слышал о вкладе Киркорова в эстраду и воспринимал его как классическую фигуру сцены.

Также артист добавил, что спокойно относится к попыткам СМИ и публики противопоставлять его другим исполнителям. По его мнению, награды и успехи не являются окончательной точкой, а жизнь и карьера продолжаются независимо от подобных сравнений.

«Сколько бы нас ни сталкивали лбами, не получится, потому что я достаточно легко к этому отношусь. Я знаю, что жизнь не заканчивается сегодня и на награде, она будет еще завтра и послезавтра», — заключил Билан.

Разговоры о возможном соперничестве между артистами активизировались после одного из интервью Филиппа Киркорова. Тогда он отметил, что зрители приходят к Билану за эффектными выступлениями и «полетами» на сцене, а за сильными песнями — к нему. Кроме того, певец заявлял, что считает себя лидером российского шоу-бизнеса, а Дима Билан и исполнитель Сергей Лазарев, по его словам, идут следом.

