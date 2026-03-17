Убила собственная мать: 12-летнего мальчика нашли зарезанным в квартире в Москве

В квартире в Подмосковье обнаружили тело зарезанного 12-летнего мальчика. Как сообщил источник 5-tv.ru, с ребенком расправилась его собственная мать. Женщину нашли в соседней комнате — она была без сознания и нуждалась в срочной медицинской помощи.

По предварительным данным, 49-летняя жительница Москвы приехала в город вместе с мальчиком и сняла жилье на сутки. На следующий день хозяйка квартиры пришла проверить помещение и наткнулась на страшную картину. Она немедленно вызвала бригаду скорой помощи и сотрудников правоохранительных органов.

По данным источника, подозреваемая тяжело переживала гибель другого сына, умершего от онкологического заболевания. На ужасный поступок ее могла сподвигнуть длительная депрессия — в тяжелом состоянии женщина пребывала около года.

Также известно, что погибший мальчик имел проблемы с умственным развитием. По информации источников, женщина могла планировать суицид и решила забрать ребенка с собой.

Сейчас мать находится в реанимации под наблюдением врачей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы трагедии.

