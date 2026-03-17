«Недостоин любви»: почему людям трудно принимать комплименты и как это исправить

Многие чувствуют смущение или неловкость, когда слышат в свой адрес добрые слова, и нередко стараются при этом умалить собственные достоинства.

Одной из причин, по которой люди испытывают трудности при получении комплиментов, является низкая самооценка. Об этом сообщила психоаналитик Екатерина Фабр в беседе с 5-tv.ru.

Одной из причин, по которой люди испытывают трудности при получении комплиментов, является низкая самооценка. Об этом сообщила психоаналитик Екатерина Фабр в беседе с 5-tv.ru.

«Некоторые люди действительно теряются и стесняются, когда им говорят комплименты. И это интересно, почему в ответ на хорошие, приятные слова человек вместо радости и благодарности, наоборот, испытывает неловкость, даже стыд, старается сгладить комплимент, преуменьшить себя», — высказалась эксперт.

Фабр пояснила, что комплимент — это не только добрый взгляд, но и способ выделить в человеке что-то ценное и особенное. При внутренних ограничениях человек не ощущает собственной ценности, не привык к вниманию и добротe, поэтому ему сложно воспринимать комплименты как «подарок».

«Но если человек живет с убеждением „мне нельзя брать подарки, нельзя проживать радость, я недостоин любви, я недостаточно хороший, чтобы со мной по-человечески обращались“, то и комплимент, будто портит и выбрасывает, не может положить внутрь, присвоить себе», — отметила эксперт.

Психоаналитик также подчеркнула, что сложности с принятием комплиментов могут быть связаны с неспособностью благодарить: у человека создается ощущение долга, которое вызывает внутреннее напряжение, поэтому он старается отмахнуться или не принять слова в свой адрес.

Фабр порекомендовала разрешать себе принимать добрые слова и воспринимать их как «подарок», который укрепляет чувство собственного достоинства.

«В моменте это кажется незаметно, но именно добрые слова в наш адрес, наша видимость другим повышает самоценность и возвращает базовое чувство любви и уважения к себе», — пояснила психоаналитик.

Она добавила, что практика получения комплиментов в отношениях является полезной. По ее словам, ради собственного блага можно даже попросить близких людей делать искренние комплименты.

Такая практика развивает чувство достоинства у обеих сторон, поскольку происходит обмен положительными эмоциями. Фабр сравнила это с полезным питанием для личности каждого человека и отметила, что подобный подход способен лишь укрепить отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что негативные убеждения способны существенно влиять на жизнь человека. Такие внутренние установки часто связаны с низкой самооценкой и могут значительно ограничивать жизненный выбор. Из-за этого многие люди годами живут с ощущением, будто с ними «что-то не так». Они считают себя недостаточно привлекательными, умными или способными, сомневаются в своих возможностях и нередко обесценивают собственные достижения.

