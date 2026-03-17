В Магадане ожидаются афтершоки после землетрясения

Геолог Корженков: После землетрясения в Магадане прогнозируются афтершоки

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Подобные явления на южных границах страны встречаются довольно часто.

В Магадане зафиксировано землетрясение магнитудой 5. Доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков заявил ТАСС, что после основного толчка следует ожидать афтершоков.

«Такое землетрясение обязательно сопровождается афтершоками», — отметил Корженков.

По словам ученого, подобные события на южных рубежах страны не редкость. Основная часть России располагается на Евразийской плите, которая испытывает давление со стороны Индийской и нескольких меньших литосферных плит. Именно это взаимодействие вызывает сейсмическую активность в регионе.

Корженков уточнил, что после основного толчка активность постепенно утихнет, а небольшие афтершоки являются естественным явлением и не требуют паники. Он также подчеркнул, что точные процессы в недрах Земли изучаются косвенно с помощью современной инструментальной аппаратуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эпицентр землетрясения находился в 50 километрах от Магадана. По словам губернатора Сергея Носова, жертв и разрушений нет.

