«Сразу идут к ней»: с кем живут дети блогера Лерчек после госпитализации блогера

Дети Лерчек и Артема Чекалина живут с отцом после госпитализации блогера
Дети блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, проживают с ее бывшим мужем Артемом Чекалиным, пока мать находится на лечении. Информацию из зала московского Гагаринского районного суда передал корреспондент 5-tv.ru.
«Дети проживают со мной, и в те моменты, когда ее (Валерию. — Прим. ред.) выписывают, они сразу идут к ней», — сказал Чекалин.
В связи с тяжелым состоянием здоровья Лерчек ее защита попросила приостановить производство по делу о незаконном выводе средств за рубеж.
У блогера был диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами, которые поразили кости свода черепа и позвоночник. О ее заболевании стало известно в начале марта, почти сразу после рождения сына. Валерия Чекалина проходит лечение в государственном онкологическом центре с 11 марта.
Чекалина родила четвертого ребенка 26 февраля этого года. Его отцом является аргентинский хореограф Луис Сквиччириани. Из-за отсутствия околоплодных вод медики приняли решение провести кесарево сечение.
Лерчек развелась с Артемом Чекалиным в 2024 году, у пары есть трое общих детей.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС).
