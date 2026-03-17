«Сразу идут к ней»: с кем живут дети блогера Лерчек после госпитализации блогера

Дети Лерчек и Артема Чекалина живут с отцом после госпитализации блогера

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Дети блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, проживают с ее бывшим мужем Артемом Чекалиным, пока мать находится на лечении. Информацию из зала московского Гагаринского районного суда передал корреспондент 5-tv.ru.

«Дети проживают со мной, и в те моменты, когда ее (Валерию. — Прим. ред.) выписывают, они сразу идут к ней», — сказал Чекалин.

В связи с тяжелым состоянием здоровья Лерчек ее защита попросила приостановить производство по делу о незаконном выводе средств за рубеж.

У блогера был диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами, которые поразили кости свода черепа и позвоночник. О ее заболевании стало известно в начале марта, почти сразу после рождения сына. Валерия Чекалина проходит лечение в государственном онкологическом центре с 11 марта.

Чекалина родила четвертого ребенка 26 февраля этого года. Его отцом является аргентинский хореограф Луис Сквиччириани. Из-за отсутствия околоплодных вод медики приняли решение провести кесарево сечение.

Лерчек развелась с Артемом Чекалиным в 2024 году, у пары есть трое общих детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

