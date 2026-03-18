Не хотят платить: падчерица Маши Распутиной о скандале по единственному жилью

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нелли, дочь Виктора Захарова, прокомментировала ситуацию с бывшей супругой своего отца, певицей Машей Распутиной, и бракоразводным процессом родителей. Этим она поделилась в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, бывшие супруги действительно начали делить имущество после подачи на развод, и суд учел все улучшения, внесенные Распутиной и ее отцом в дом. При этом матери присудили денежную компенсацию, значительно меньше половины стоимости недвижимости. Суд постановил продать дом для удовлетворения требований, когда отец отказался ее выплатить.

Как пояснила Нелли, утверждения Распутиной о «беспределе» в суде не соответствуют действительности. Она отметила, что решение суда базировалось на документах и экспертизах, а улучшения, внесенные супругами в дом, учли полностью.

Также Нелли подчеркнула, что матери Распутиной никто не ограничивал доступ к жилью, и дом не изымается, поскольку требования касаются исключительно компенсации.

«Поэтому я не вижу никаких причин, никто у них дом не отбирает, они могли заплатить», — сказала она.

Дочь Захарова добавила, что до этого отец и Распутина переписали другие активы и автомобили, оставив спорный дом единственным объектом, по которому возникла необходимость продажи. Она добавила, что в СМИ информация о матери Распутиной и ее дочери-инвалиде часто преподносится искаженно, а сама артистка неоднократно меняла версию истории в интервью.

Конфликт разгорелся после того, как Распутина обратилась к председателю Верховного суда Игорю Краснову с жалобой на возможное выселение из дома в деревне Таганьково, где она проживает с мужем и дочерью-инвалидом. Певица заявила, что переезд станет трагедией для ребенка. Она подчеркнула, что в данный момент у нее нет другой недвижимости, а все доходы она вкладывала в ремонт нынешнего дома.

Как писал 5-tv.ru, Маша Распутина отметила, что процесс начался, когда бывшая жена Захарова потребовала раздела имущества, сначала суд отклонил требования, но в дальнейшем взыскание с него увеличили до 70 миллионов рублей. Арбитражный суд признал Захарова банкротом в июне 2025 года, а в декабре того же года суд обязал предоставить доступ к дому для описи и оценки имущества. Апелляция оставила это решение в силе, и теперь вопрос о признании дома «роскошным» остается открытым.

Певица подчеркнула, что никогда не предполагала, что ее и семью могут лишить единственного жилья. Она назвала происходящее «беспределом» и обратившись к общественности за поддержкой.

