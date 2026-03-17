«Не смеете приближаться»: почему ответ Ирана с позиции силы стал шоком для США

Неудавшийся блицкриг вынуждает Штаты требовать помощи у союзников по НАТО — а те совсем не спешат на выручку.

Готовность Ирана сопротивляться до самого конца явно удивило Вашингтон. На фоне отказа стран НАТО помогать Трампу и ситуации на нефтяном рынке, война на Ближнем Востоке может закончится провалом США, как это уже не раз бывало в военных конфликтах. Какие еще остались козыри у Штатов и остались ли они вообще — разбирался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

В Белом доме, вообще-то, планировался деловой ланч. Но еду так и не вынесли — аппетита нет. «Маленькая победоносная» война с Ираном длится уже 17 дней, и победой там не пахнет. Американское руководство в шоке: оказывается, соперник может и ответить.

«Это немного несправедливо. Знаете, мы выигрываем войну. А они при этом не имеют права делать то, что делают», — заявил президент США Дональд Трамп.

А ведь план казался надежным, как швейцарские часы. Точечные удары, убийство иранского лидера — и вот благодарный народ выходит на улицы свергать режим и встречать освободителей. Иранцы действительно вышли, но в поддержку правительства. А на американские базы и инфраструктуру их союзников посыпались ракеты и дроны.

Американские авианосцы теперь вынуждены отступать. «Авраам Линкольн» прячется у берегов Омана — за тысячу километров от территории Ирана. «Джеральд Форд» отошел еще дальше — в Красное море. И тут же загорелся. Такие вот небоевые потери: прачечная и около 600 кроватей. Иранские военные даже на английский перешли, чтобы «месседж» дошел.

«Послание президенту Соединенных Штатов. Исход войны не может быть определен с помощью твитов. Исход войны определяется на поле боя, в том самом месте, куда вы и ваши войска не смеете приближаться», — заявил официальный представитель иранского центрального штаба «Хатам-Аль-Анбия» Эбрахим Золфагари.

В Вашингтоне просто не привыкли, что на Ближнем Востоке с ними кто-то разговаривает с позиции силы. Не привыкли, что вместо приобретения новых ресурсов этих самых ресурсов можно совсем лишиться. Теперь вынуждены просить своих союзников о «помощи» с разблокировкой Ормузского пролива. И сама такая формулировка из уст бывшего гегемона показательна.

«Если нам нужны их корабли или любое другое оборудование, которое у них есть, они должны немедленно прийти нам на помощь, потому что мы годами помогали им оставаться вне войны», — заявил Дональд Трамп.

«Верные» союзники помогать не спешат. Франция, Великобритания, Германия и другие страны НАТО уже отказались направить свои корабли в Ормузский пролив. Отмахиваются: это не их война.

«Эта война — не дело НАТО. США и Израиль не консультировались с нами, прежде чем развязать ее. Поэтому вопрос о нашей военной помощи даже не стоит», — заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Диагноз: коллективная забывчивость. В Европе теперь не вспоминают, что сами создали условия для войны: поддерживали санкции против Ирана, требовали насильственной смены режима. Словом, действовали так же, как на Украине. Просто прятаться от ответственности за спиной Вашингтона вошло у них в привычку. Кая Каллас и сейчас проговорилась. Не знала, что микрофон перед интервью уже работает. В трансляцию просочилось, как она вспоминает о «старшем брате».

«Старший брат» скажет», — говорит Каллас.

Главного не скажет. США не знают, как самим выбраться из конфликта, и потому хотели бы вовлечь европейцев. Еще недавно те всем скопом умоляли Трампа не захватывать Гренландию, послушно увеличивали вклад в НАТО. Теперь же понимают: на Ближнем Востоке рисковать придется не деньгами, а жизнями.

«Мы союзники США, но мы не совсем понимаем их действия в последнее время. Как я уже сказала, с нами никто не советовался, и мы на самом деле не понимаем, каковы цели этой войны», — заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Зато осознают последствия. За энергетический кризис придется расплачиваться на выборах, а «старший брат» все равно кинет в удобный ему момент.

«Он оставит нас в любой момент, когда ему будет удобно, пока мы участвуем в операции. Капитан хочет продавать дешевые билеты на ужин с танцами уже после столкновения с айсбергом. Сейчас не время покупать промо-билет на «Титаник», — считает генерал армии Франции в отставке Мишель Яковлефф.

Для США, конечно, многое впервые. Визит Трампа в Китай пришлось отложить — чтобы не садиться за стол переговоров без козырей на руках. Отворачиваются и ближневосточные союзники. Им американская война обходится особенно дорого.

«Они, конечно, потратили огромные деньги, огромные усилия для того, чтобы создать так называемый „американский зонтик“ над Ближним Востоком, над монархиями Персидского залива. Теперь, как иранцы ехидно замечают, этот „зонтик“ оказался дырявым», — сказал политолог Юрий Светов.

Явно не так в Вашингтоне видели свою новую ближневосточную кампанию. Вместо блицкрига — затяжная война на истощение. Вместо поддержки союзников — международная изоляция. Ну зато хоть стол в Овальном кабинете с каждым днем прирастает модельками боевых самолетов.

