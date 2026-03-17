Бродит и гниет: с каким продуктом гречка опасна для человека

Диетолог рассказала, как известное и любимое многим блюдо может навредить организму.

Гречневая каша с грибами может перегрузить кишечник до состояния, словно у вас внутри «камень». О том, почему так происходит, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, грибы содержат растительный белок, который усваивается сложнее, чем животный. Также они содержат хитиновую оболочку, которая почти не переваривается нашим организмом.

«Микрофлоре может не хватить ресурсов, чтобы переработать такой объем пищи. В результате клетчатка не утилизируется, а начинает бродить и гнить, создавая нагрузку на кишечник, которая ощущается как камень в животе», — говорит Соломатина.

Несмотря на этот нюанс, хитиновая оболочка имеет важное полезное свойство. Например, она способна связывать токсины, излишки жиров и сахаров, а также вредные вещества и помогает их выводить из организма.

При этом и в гречке, и в грибах содержится много клетчатки. Это может стать проблемой в случае, если в кишечнике есть воспалительные процессы или снижено количество полезных бактерий.

Если же употреблять клетчатку в умеренном количестве, то это принесет пользу организму. Как правило, человек со здоровым пищеварением не испытывает проблем после употребления гречки и грибами. Уточняется, что основная нагрузка ложится не на кишечник, а на желудок и поджелудочную железу.

Для более лучшего усвоения белка у грибов эксперт советует тщательно их измельчать, а готовить их лучше всего с достаточным количеством жидкости или соуса. Таким образом грибы смогут отдать организму свои полезные вещества, в ином случае они просто пройдут через пищеварительную систему транзитом.

Если же у человека есть проблемы с поджелудочной железой или он имеет воспалительные болезни, то грибы стоит вообще исключить из рациона или же есть их в минимальном количестве.

