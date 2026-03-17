Три человека погибли из-за отравления метаном в коллекторе под Самарой

Мужчины проводили гидравлические испытания сетей водоснабжения.

В Самарской области три человека погибли из-за отравления парами метана в канализационном коллекторе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел 17 марта в Новокуйбышевске на территории одного из предприятий. Погибшие рабочие занимались испытанием гидросетей.

«Трое мужчин были найдены в камере колодца на территории предприятия в Новокуйбышевске. Они проводили гидравлические испытания сетей воды. Три человека скончались во время работы», — отметил источник.

По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление парами метана, скопившимися в коллекторе. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают следователи.

