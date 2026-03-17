Неклассический случай: Жорин объяснил, почему Распутину могут оставить без дома

Спор о доме рассматривается в рамках формирования конкурсной массы должника, после того как суд взыскал в супруга певицы около 70 миллионов рублей.

Ситуация вокруг возможного выселения певицы Маши Распутиной связана не с классическим разделом имущества, а с процедурой банкротства ее супруга Виктора Захарова. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил адвокат Сергей Жорин в комментарий на развитие конфликта.

По его словам, после того как суд взыскал с Захарова около 70 миллионов рублей в пользу бывшей жены и ввел процедуру банкротства, она получила статус кредитора. В результате спор о доме рассматривается не как отдельное требование о выселении, а в рамках формирования конкурсной массы должника.

«В этой ситуации спор о доме возникает не как самостоятельное требование о „выселении“, а в рамках формирования конкурсной массы в соответствии со статьей 213.25 Закона о банкротстве», — подчеркнул правозащитник.

При этом юрист пояснил, что по закону имущество банкрота может быть реализовано для расчетов с кредиторами. Однако существует важное ограничение, по которому единственное жилье не подлежит взысканию.

Однако даже в этом случае. По словам Жорина, судебная практика допускает исключения. Так, если недвижимость признается чрезмерно дорогой, ее могут продать с обязательным предоставлением более скромного жилья. Именно на эту норму и ссылаются кредиторы, считая дом чересчур роскошным.

К тому же адвокат подчеркнул, что ключевым фактором остается вопрос собственности. Если будет доказано, что дом приобретен на личные средства Распутиной и не принадлежит ее супругу, его не смогут включить в конкурсную массу. Также суд может исключить имущество из нее, если затрагиваются права третьих лиц.

Дополнительное значение имеют обстоятельства проживания в доме. В частности проживании дочери-инвалида, что усиливает позицию защиты, поскольку суд обязан учитывать право на жилье и баланс интересов всех сторон.

В целом возможная реализация дома допустима только по решению суда и при соблюдении ряда условий, в том числе предоставление альтернативного жилья. Если же не будет доказана принадлежность недвижимости должнику или ее «избыточность», взыскание на нее обращено не будет.

Накануне, как сообщал 5-tv.ru, Маша Распутина заявила, что оказалась под угрозой выселения из дома в деревне Таганьково, где проживает с мужем и дочерью. В обращении к председателю Верховного суда она назвала происходящее несправедливым и отметила, что семья может лишиться единственного жилья.

Конфликт возник на фоне спора Захарова с бывшей супругой. После пересмотра судебного решения сумма взыскания выросла до 70 миллионов рублей, а затем инициировали процедуру банкротства.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.