Блогер Лерчек полностью погасила задолженность перед ФНС

Накануне Гагаринский районный суд Москвы приостановил производство по делу Лерчек.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, полностью рассчиталась с задолженностью перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму 176 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Арбитражного суда Москвы.

Представитель блогера пояснила, что долг уже погашен в полном объеме, и после проверки со стороны налогового органа можно ожидать прекращения процедуры банкротства. До этого, 16 марта, Гагаринский районный суд Москвы приостановил рассмотрение уголовного дела о незаконном выводе средств за рубеж, а также отменил для Чекалиной меру пресечения в виде домашнего ареста.

При этом партнер Чекалиной, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, сообщал, что у блогера диагностировали онкологическое заболевание на поздней стадии, и она проходит курс лечения. Однако в медицинском учреждении уточнили лишь факт госпитализации в отделение лекарственной терапии, не раскрывая точного диагноза.

Чекалина родила четвертого ребенка в феврале. После этого инфлюенсера снова госпитализировали.

Уголовное дело против Чекалиных

Уголовное преследование блогера и ее бывшего супруга Артема Чекалина началось в октябре 2024 года. Их, а также их предполагаемого сообщника Романа Вишняка, заподозрили в выводе более 250 миллионов рублей за границу с использованием поддельных документов.

Сам Артем Чекалин отрицал участие в незаконных финансовых операциях, но признал нарушения налогового законодательства. Романа Вишняка осудили на два с половиной года лишения свободы и оштрафовали. В своих показаниях он утверждал, что Чекалин координировал финансовую часть схемы, тогда как Чекалина, по его словам, занималась рекламной деятельностью.

