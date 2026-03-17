Раздавило как жестянку: пять рабочих погибли под колесами самосвала

В Белгородской области пять рабочих погибли под колесами самосвала

Трагедия произошла на промышленном объекте.

Смертельное ДТП случилось на территории Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области. По информации региональной прокуратуры, большегрузный самосвал, перевозивший горную массу, наехал на автомобиль УАЗ, в котором находились сотрудники предприятия.

«На территории карьера горно-обогатительного комбината, большегрузный самосвал, перевозивший горную массу, совершил наезд на автомобиль УАЗ», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель тяжелой машины не заметил легковой транспорт и случайно переехал его. В результате удара кузов автомобиля оказался полностью деформирован.

Погибшими оказались пятеро работников ремонтной бригады. Сейчас на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований охраны труда подрядными организациями.

